Asten wijzigt regels voor huishoudelijke ondersteuning

De gemeente Asten heeft besloten om de regels voor huishoudelijke ondersteuning aan te passen. Vanaf 1 juli 2026 wordt de hulp niet meer beoordeeld op resultaat, maar op inspanning.

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De gemeenteraad van Asten heeft op 30 juni 2026 de derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. De aanpassing zorgt ervoor dat huishoudelijke ondersteuning voortaan inspanningsgericht wordt beoordeeld. Dit betekent dat hulp wordt verleend op basis van de activiteiten en frequentie die nodig zijn volgens een actueel normenkader.

Bij huishoudelijke ondersteuning wordt voortaan uitgegaan van een schoon en leefbaar huis en schone kleding. Wat schoon en leefbaar precies inhoudt, kan per persoon verschillen. De hulp sluit zoveel mogelijk aan bij het niveau dat cliënten gewend zijn, binnen de grenzen van algemeen gebruikelijke hygiënische normen.

De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2026. Voor bestaande beschikkingen blijft de oude verordening van kracht tot de einddatum van die beschikkingen.