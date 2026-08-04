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Evenementenvergunning voor Trekkertrek Boerdonk verleend
Vandaag om 09:46
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor Trekkertrek Boerdonk en Boerdonk Barst Los op 10 en 11 oktober 2026.
De evenementen vinden plaats op het adres Coxsebaan 9 in Erp. Het besluit is op 31 juli 2026 door de burgemeester genomen. Het zaaknummer van deze aanvraag is VEV-2026-2524.
Trekkertrek Boerdonk en Boerdonk Barst Los zijn jaarlijks terugkerende evenementen. De vergunning maakt het mogelijk om deze activiteiten op genoemde data te organiseren.
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