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Evenementenvergunning voor Trekkertrek Boerdonk verleend

Vandaag om 09:46

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor Trekkertrek Boerdonk en Boerdonk Barst Los op 10 en 11 oktober 2026.

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De evenementen vinden plaats op het adres Coxsebaan 9 in Erp. Het besluit is op 31 juli 2026 door de burgemeester genomen. Het zaaknummer van deze aanvraag is VEV-2026-2524.

Trekkertrek Boerdonk en Boerdonk Barst Los zijn jaarlijks terugkerende evenementen. De vergunning maakt het mogelijk om deze activiteiten op genoemde data te organiseren.

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