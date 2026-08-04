Afgestorven beuken aan Esdonkstraat in Veghel worden gekapt

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee afgestorven beuken aan de Esdonkstraat in Veghel. Het besluit hierover wordt naar verwachting binnen acht weken genomen.

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Op 30 juli 2026 ontving de gemeente Meierijstad een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De vergunning heeft betrekking op het verwijderen van twee afgestorven beuken aan de Esdonkstraat in Veghel. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3724.

De beoordeling van de aanvraag verloopt volgens de gebruikelijke stappen. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort. Het verlengen kan maximaal zes weken duren en opschorting gebeurt alleen als extra informatie nodig is.