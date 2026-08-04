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Exploitatievergunning verleend aan De Grilhoek in Veghel

Vandaag om 09:46

De burgemeester van Meierijstad heeft een exploitatievergunning verleend voor De Grilhoek aan de Piet Heinstraat 1 A in Veghel.

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Op 31 juli 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten om de exploitatievergunning voor De Grilhoek goed te keuren. Het betreft het adres Piet Heinstraat 1 A, 5463EX Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EXP-2026-2429.

Met deze vergunning mag De Grilhoek officieel haar activiteiten voortzetten op deze locatie. De verzenddatum van het besluit was 31 juli 2026. Het is niet bekend of er nog verdere stappen worden genomen.

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