Beslistermijn omgevingsvergunning Veghel verlengd

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunningaanvraag in Veghel met zes weken verlengd. Het gaat om de verbouwing van een pand aan de Past. Clercxstraat.

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De aanvraag heeft betrekking op het verbouwen van een pand aan de Past. Clercxstraat 46, 46A en 46B in Veghel. Het zaaknummer van de aanvraag is OW-2026-2787. De gemeente heeft besloten de termijn voor het nemen van een besluit te verlengen.

Het indienen van een reactie is op dit moment niet mogelijk. Een zienswijze kan pas worden ingediend zodra er een ontwerpbesluit is opgesteld. Bezwaar maken kan pas nadat er een definitief besluit is genomen.