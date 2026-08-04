Geen commissieoverleg op 6 en 13 augustus
De commissievergadering Visuele Omgevingskwaliteit in Moerdijk gaat niet door op donderdag 6 augustus en donderdag 13 augustus.
De vergaderingen, die normaal gesproken elke donderdag worden gehouden van half tien tot twaalf uur ’s middags, zijn voor deze data geannuleerd. Het is niet bekend waarom de bijeenkomsten niet doorgaan.
Tijdens de vergaderingen kunnen plannen worden besproken met de commissie. Hiervoor moeten inwoners normaal gesproken vooraf een afspraak maken met het team Vergunningen, Handhaving en Toezicht.
Openbaar en gepland
De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden op vaste tijden plaats. Mensen kunnen via de agenda op de website van de gemeente Moerdijk de meest actuele vergaderdata bekijken.
Moerdijk heeft niet aangegeven of er een alternatieve datum wordt gepland voor de geannuleerde vergaderingen.
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