Melding klein evenement bij Jan van Besouw

De burgemeester heeft een melding ontvangen voor het evenement zomeravond@JanVanBesouw, gepland op 4, 11 en 18 augustus 2026 in Goirle.

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Het evenement zomeravond@JanVanBesouw zal plaatsvinden op drie avonden: 4, 11 en 18 augustus 2026. De activiteiten staan gepland van half acht tot half elf ’s avonds. De melding is op 30 juli 2026 ontvangen door de burgemeester.

Bij een klein evenement kan de burgemeester binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een verbod opleggen. Dit gebeurt alleen als er een risico bestaat voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Voor nu is er geen sprake van een verbod.