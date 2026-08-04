15 Kilometer bloemrijke akkerranden in Meierijstad

In Meierijstad hebben agrariërs dit jaar 15 kilometer aan bloemrijke akkerranden aangelegd. Het project, dat door de gemeente wordt ondersteund, moet zorgen voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijker landschap.

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Het akkerranden-project in Meierijstad heeft dit jaar een flinke groei doorgemaakt. In totaal deden 35 agrariërs mee en werd 4,5 hectare grond ingericht met bloem- en kruidenrijke randen. Vorig jaar was dat nog 3,5 hectare. De randen hebben een gemiddelde breedte van drie meter, wat neerkomt op 15 kilometer aan bloemenpracht.

De gemeente Meierijstad ondersteunt het project met een speciaal budget. Hiermee wordt zaadmengsel aangeschaft en ontvangen deelnemers een kleine vergoeding per vierkante meter. De randen kunnen namelijk niet worden gebruikt voor landbouwproductie. Voor de coördinatie van het project werkt de gemeente samen met de lokale afdeling van ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Aantrekkelijker landschap

De bloemen en kruiden in de akkerranden bestaan uit inheemse plantensoorten die traditioneel op akkers voorkwamen. Ze zijn zo gekozen dat er tot eind september steeds iets in bloei staat. Dit zorgt niet alleen voor een aantrekkelijk landschap, maar ook voor een sterker ecosysteem met meer insecten en dieren.

Volgens wethouder Jan van Burgsteden genieten veel inwoners van de kleurrijke akkerranden, die vaak op zichtlocaties liggen. Hiermee wordt ook de bewustwording rond biodiversiteit vergroot. Sommige boeren laten de planten na de bloei staan, zodat er voedsel en beschutting blijft voor vogels, insecten en kleine zoogdieren in de winter.

Het project toont dat samenwerking tussen agrariërs, gemeente en inwoners een positieve impact kan hebben op de natuur in Meierijstad.