Reparatie Café Steenbergen opent weer vanaf 14 augustus

Het Reparatie Café in Steenbergen gaat vanaf vrijdag 14 augustus weer open. Vrijwilligers helpen inwoners gratis met het repareren van kapotte elektrische apparaten. Het initiatief draagt bij aan duurzaamheid, kostenbesparing en ontmoeting.

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Het Reparatie Café in Steenbergen is gestart in oktober 2025 en heeft sindsdien een vaste plek in de gemeenschap. Hier kunnen inwoners kapotte apparaten laten repareren, zoals stofzuigers, koffiemachines en tuingereedschap. Het doel is om afval te verminderen en spullen langer te gebruiken.

Het café is gevestigd in De Werkplaats aan de Ruiterstallen 2a. Vanaf 14 augustus is het elke twee weken op vrijdag geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden, zodat er een reparateur met de juiste kennis aanwezig is. Er zijn twaalf vrijwilligers met ervaring op verschillende gebieden.

Gratis reparaties

De reparaties zijn gratis. Gereedschap wordt door de reparateurs zelf meegenomen. Als er onderdelen nodig zijn, koopt de bezoeker deze na overleg met de reparateur.

Met dit initiatief wil Steenbergen niet alleen duurzaamheid stimuleren, maar ook de betrokkenheid van inwoners versterken. Het café biedt een plek waar mensen elkaar ontmoeten en samen zorg dragen voor hun omgeving.