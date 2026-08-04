Eersel organiseert wandelactie met stempelkaart

In Eersel kunnen inwoners deze zomer wandelen, rennen of rollen en hun afgelegde kilometers bijhouden op een stempelkaart. De actie is bedoeld om mensen in beweging te brengen en samen te verbinden.

Gevonden voor jou

Deze zomer staat in Eersel in het teken van bewegen. Of je nu een blokje om gaat, boodschappen doet of een langere wandeltocht maakt, elke kilometer telt mee. Met een speciale stempelkaart kunnen deelnemers hun voortgang bijhouden en ontdekken hoeveel kilometers ze aan het einde van de zomer hebben afgelegd.

De stempelkaarten zijn gratis verkrijgbaar bij het servicepunt van Kerkebogten, aan Gebint 70, of bij de balie van het gemeentehuis op Dijk 15. De actie is toegankelijk voor iedereen die graag in beweging wil komen, alleen of samen.

Finaledag op 26 september

Op zaterdag 26 september wordt de actie feestelijk afgesloten met een gezamenlijke finaledag. Deze begint om half elf in de ochtend. De organisatoren hopen zoveel mogelijk deelnemers te verwelkomen op deze speciale dag.

De stempelkaart biedt meer informatie over de actie en is een handig hulpmiddel om je kilometers bij te houden. Het initiatief is een kans om niet alleen fysiek actief te zijn, maar ook sociale contacten op te bouwen en onderweg andere deelnemers te ontmoeten.