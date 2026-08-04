Technische staf Willem II Jeugdopleiding compleet

De jeugdopleiding van Willem II is klaar voor het nieuwe seizoen. Met Rick de Rooij als nieuwe Hoofd Jeugdopleiding en een mix van vertrouwde gezichten en nieuwe trainers, is de technische staf volledig op orde. Ook zijn extra keeperstrainers aangesteld om elke doelman de juiste begeleiding te bieden.

Gevonden voor jou

De voorbereidingen voor het seizoen 2026-2027 bij Willem II zijn in volle gang. Niet alleen zijn de eerste trainingen en oefenwedstrijden van de O21 en O19 gestart, ook de technische staf van de jeugdopleiding is nu compleet. Rick de Rooij staat als nieuw Hoofd Jeugdopleiding aan het roer voor zijn eerste volledige seizoen in Tilburg.

Bij verschillende jeugdteams, waaronder Willem II O19, O16 en O10, zijn nieuwe trainers en stafleden aangesteld. Daarnaast is het team uitgebreid met drie extra keeperstrainers. Hiermee wil de club iedere keeper de begeleiding bieden die past bij zijn ontwikkeling. Op Sportpark Prinsenhoeve blijven veel bekende gezichten actief, zoals Alex van Roessel, Jordy Buijs en Raymond Victoria.

Coördinatoren en plannen

Om de rode draad binnen de jeugdopleiding te bewaken, zijn er drie coördinatoren aangesteld. Rick de Rooij is verantwoordelijk voor het profplan (O21 en O19), Jan de Hoon voor het ontwikkelplan (O17 t/m O14) en Ruben Paulusse neemt het basisplan (O13 t/m O10) onder zijn hoede. Zij dragen zorg voor de ontwikkeling van de speelwijze en de inhoud van de trainingsprogramma's.

Naast de trainers en coördinatoren speelt ook de ondersteunende staf een belangrijke rol. Julian Tan leidt de scouting, terwijl Kasper Tijdeman de medische staf aanstuurt. Axel van Overdijk fungeert als performance coach en Nikolaos Skourlis als sportwetenschapper. Guus Bergmans is verantwoordelijk voor de videoanalyse.

Gezamenlijke voetbalvisie

De jeugdopleiding van Willem II werkt vanuit één gezamenlijke voetbalvisie. Het doel is om spelers niet alleen op technisch vlak, maar ook persoonlijk verder te ontwikkelen. Dit maakt deel uit van de bredere strategie om talenten optimaal te begeleiden en klaar te stomen voor het hoogste niveau.

Met deze complete staf en duidelijke structuur is Willem II Jeugdopleiding klaar om het nieuwe seizoen vol vertrouwen tegemoet te gaan.