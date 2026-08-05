Nachtafsluitingen Merwedebrug, flinke vertraging verwacht

De Merwedebrug op de A27 is deze maand meerdere nachten afgesloten. Dit zorgt voor flinke vertragingen en omleidingen richting Breda en Utrecht. Ook het fietspad is dicht, maar er is een veerdienst voor fietsers.

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De nachtafsluitingen zijn nodig vanwege onderhoud aan de brugklep. Richting Breda is de A27 dicht tussen knooppunt Gorinchem en de op- en afrit Werkendam. Richting Utrecht is de A27 afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Lokaal verkeer kan gebruikmaken van de Keizersveerbrug. Op- en afrit Avelingen is eveneens dicht.

De afsluitingen duren van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 16 augustus, verspreid over vijf nachten. De weg is steeds dicht van tien uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends, behalve op donderdag 13 augustus, wanneer de afsluiting tot vijf uur ’s ochtends duurt. Weggebruikers moeten rekening houden met 30 tot 60 minuten extra reistijd.

Omleidingsroutes

Verkeer tussen Utrecht en Breda wordt omgeleid via de A15 en de A16. Reizigers richting Raamsdonksveer of Oosterhout kunnen via de A59 rijden. Voor verkeer naar ’s-Hertogenbosch is de A2 beschikbaar, met verdere verbindingen naar Waalwijk via de A59 of Tilburg via de N65. Lokaal verkeer van en naar Altena kan via Geertruidenberg en Werkendam rijden. Gele borden langs de weg wijzen de juiste routes aan.

Veerdienst voor fietsers

Fietsers en bromfietsers kunnen tijdens de afsluitingen gebruikmaken van een extra veerdienst. De pont vertrekt vanaf Gorinchem om half tien ’s avonds en vanaf Sleeuwijk om half acht ’s ochtends. Brommobielen zijn uitgesloten van deze dienst.

Meer informatie over de afsluitingen, omleidingen en het project A27 Houten - Hooipolder is te vinden op de websites van Rijkswaterstaat en Riveer.