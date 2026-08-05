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Renovatie platte dak rijksmonument in Uden aangevraagd
Vandaag om 09:38
Er is een vergunning aangevraagd voor de renovatie van het platte dak van een rijksmonument aan de Prior van Milstraat in Uden.
De gemeente Maashorst heeft op 2 augustus 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een renovatie van het platte dak van een rijksmonument aan de Prior van Milstraat 22 in Uden.
De vergunningaanvraag valt onder de categorie 'rijksmonumentenactiviteit'. Dit betekent dat er werkzaamheden gepland zijn die specifiek betrekking hebben op een gebouwd of aangelegd monument. De zaak is geregistreerd onder nummer 62635-2026.
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