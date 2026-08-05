Navigatie overslaan
Ontdek

Renovatie platte dak rijksmonument in Uden aangevraagd

Vandaag om 09:38

Er is een vergunning aangevraagd voor de renovatie van het platte dak van een rijksmonument aan de Prior van Milstraat in Uden.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 2 augustus 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een renovatie van het platte dak van een rijksmonument aan de Prior van Milstraat 22 in Uden.

De vergunningaanvraag valt onder de categorie 'rijksmonumentenactiviteit'. Dit betekent dat er werkzaamheden gepland zijn die specifiek betrekking hebben op een gebouwd of aangelegd monument. De zaak is geregistreerd onder nummer 62635-2026.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Maashorst

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.