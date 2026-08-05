Camping Sleeuwijk mogelijk het hele jaar open

De gemeente Altena heeft een vergunningaanvraag ontvangen om een camping in Sleeuwijk het hele jaar open te stellen.

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De aanvraag gaat om de camping aan Transvaal 42 D in Sleeuwijk. Op 28 juli 2026 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De gemeente verwacht uiterlijk 22 september 2026 een besluit te nemen over deze vergunning.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor het bouwen, verbouwen, slopen of aanleggen van iets. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente dit in een nieuw bericht. Vanaf dat moment zijn de documenten met details beschikbaar.