Nieuwe laadlocatie Mesdaglaan Sprang-Capelle

De gemeente Waalwijk heeft besloten een laadpunt voor elektrische auto's te verplaatsen van de Rembrandtlaan naar de Mesdaglaan in Sprang-Capelle. De eerdere locatie bleek technisch niet geschikt.

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Het laadpunt voor elektrische voertuigen wordt verplaatst naar de langsparkeerplekken aan de noordkant van de Mesdaglaan 5 in Sprang-Capelle. De gemeente heeft bepaald dat deze nieuwe locatie beter geschikt is. Twee parkeerplaatsen worden hier gereserveerd voor het opladen van elektrische auto's.

Het eerdere verkeersbesluit uit 2025, waarin twee haakse parkeerplaatsen op de Rembrandtlaan 18 waren aangewezen als laadlocatie, wordt deels ingetrokken. Na onderzoek bleek plaatsing van een laadpaal op die locatie technisch niet mogelijk.

Uit parkeeronderzoeken blijkt dat de bezettingsgraad ’s nachts in de Mesdaglaan rond de 74 procent ligt. De gemeente verwacht dan ook geen problemen met de parkeercapaciteit door deze wijziging. Het nieuwe verkeersbord E8c zal worden geplaatst om de gereserveerde laadplekken aan te duiden.

Het politieteam Waalwijk is betrokken geweest bij het overleg en stemt in met deze beslissing.