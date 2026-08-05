Waalwijk stelt nieuwe regels voor maatschappelijke ondersteuning

De gemeenteraad van Waalwijk heeft de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2026 vastgesteld. Deze nieuwe regels richten zich op meer preventie, versterking van gemeenschappen en een inclusieve samenleving.

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De nieuwe verordening vervangt de regels uit 2024 en legt de nadruk op het vergroten van de veerkracht van kwetsbare inwoners. Het zwaartepunt verschuift van individuele zorg naar preventie en het versterken van de sociale basis. Hiermee wil de gemeente inwoners ondersteunen om langer zelfstandig in hun eigen leefomgeving te blijven.

De verordening biedt ook meer duidelijkheid over de toegang tot voorzieningen, zoals maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Daarnaast zijn er striktere regels opgesteld om misbruik van de wet te voorkomen. Mantelzorgers krijgen een jaarlijkse blijk van waardering, en er wordt extra aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid bij maatschappelijke ondersteuning.

De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2026 treedt officieel in werking nadat deze bekend is gemaakt. Lopende aanvragen en bezwaarschriften worden afgehandeld op basis van de oude regels, tenzij de nieuwe verordening meer rechten biedt.