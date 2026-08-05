Nieuwe laadplekken voor elektrische auto's in Budel

In Budel heeft de gemeente Cranendonck besloten om twee parkeerplekken bij De Specht, nabij Patrijslaan 25, te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit verkeersbesluit moet bijdragen aan de groeiende vraag naar laadpalen.

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De aangewezen parkeerplaatsen liggen op De Specht, een straat binnen de bebouwde kom van Budel. Hier geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. De gemeente heeft gekozen voor deze locatie omdat het strategisch geschikt is en voldoet aan de criteria uit de Integrale Laadvisie Cranendonck.

De beslissing sluit aan bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en de samenwerking met laadpaalexploitanten Opcharge en Qwello. In eerste instantie wordt één plek ingericht, en bij toenemend gebruik wordt ook de tweede parkeerplaats actief als laadlocatie. Alleen voertuigen die daadwerkelijk worden opgeladen mogen hier parkeren; anders is het strafbaar.

Dit initiatief ondersteunt de opmars van elektrische voertuigen in de regio en draagt bij aan een duurzamer energiegebruik. Het verkeersbesluit werd op 29 juli 2026 genomen en is inmiddels definitief, omdat er geen bezwaren zijn ingediend tijdens de inzageperiode.