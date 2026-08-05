Meldingen voor milieubelastende activiteiten in Eindhoven

Coolen B.V. heeft meldingen gedaan voor nieuwe activiteiten op Cranendonck 2 in Eindhoven. Het gaat om het mechanisch bewerken van materialen, opslag van gevaarlijke stoffen en een stookinstallatie. Deze meldingen zijn ingediend op 30 maart en 16 juli 2026.

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Het bedrijf Coolen B.V. aan Cranendonck 2 in Eindhoven heeft meldingen ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De activiteiten omvatten onder andere het mechanisch bewerken van materialen anders dan steen en metaal, het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen en het gebruik van een stookinstallatie voor standaard brandstoffen met een capaciteit van minder dan 50 megawatt.

De meldingen zijn op 30 maart en 16 juli 2026 ingediend. Het gaat hierbij om een kennisgeving en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Meldingen onder het Bal zijn bedoeld om milieubelastende activiteiten te registreren en inzichtelijk te maken.