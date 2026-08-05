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Zwembad in achtertuin gepland in Eindhoven

Vandaag om 09:53

Er is een vergunning aangevraagd voor een ingegraven zwembad in de achtertuin van een woning aan de Wildeman in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 1 augustus heeft de gemeente Eindhoven een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een permanent ingegraven zwembad. Het zwembad komt in de achtertuin van de woning aan Wildeman 40 in Eindhoven.

De aanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-007543. Op dit moment is de vergunning uitsluitend ter kennisgeving gemeld en kan er nog geen bezwaar worden gemaakt.

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