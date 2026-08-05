Advertentie
Dakkapellen op drie zijdes van woning in Eindhoven aangevraagd
Vandaag om 09:53
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van dakkapellen aan drie zijdes van een woning aan de Leistraat in Eindhoven.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op 31 juli 2026. Het gaat om een woning aan de Leistraat 4 in Eindhoven, waar dakkapellen aan drie zijdes van het pand geplaatst moeten worden.
De vergunning is op dit moment uitsluitend ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie