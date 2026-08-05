Verbouwing en nieuwe woonfunctie voor pand in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een pand aan de Botenlaan in Eindhoven. Het gebouw krijgt deels een nieuwe functie als woonruimte.

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Op 2 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van het pand aan Botenlaan 42 in Eindhoven. Naast de verbouwing wordt het gebruik van een deel van het gebouw gewijzigd naar wonen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007556. De vergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.