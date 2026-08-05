Woning in Eindhoven tijdelijk verhuurd onder Leegstandwet

Voor een woning aan de Winselerhof in Eindhoven is een aanvraag ingediend voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet.

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Het gaat om een huis aan de Winselerhof 22 in Eindhoven. De aanvraag werd op 31 juli 2026 ontvangen door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

De aanvraag betreft een verzoek om de woning tijdelijk te mogen verhuren op basis van de Leegstandwet. Dit is een regeling die eigenaren de mogelijkheid biedt om een leegstaande woning tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder recht op huurbescherming heeft.

De ingekomen aanvraag is alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar tegen worden gemaakt.