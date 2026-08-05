Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe zoldertrap gepland in woning in Eindhoven

Vandaag om 09:53

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een nieuwe zoldertrap en het dichtmaken van een bestaande trapopening.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een woning aan de Mirachstraat 14 in Eindhoven. Het gaat om het dichtmaken van een huidige trapopening en het aanleggen van een nieuwe trap naar de zolder op een andere plek. De gemeente heeft de aanvraag op 3 augustus 2026 ontvangen.

Deze omgevingsvergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is ook nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.