Nieuwe zoldertrap gepland in woning in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een nieuwe zoldertrap en het dichtmaken van een bestaande trapopening.

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De aanvraag betreft een woning aan de Mirachstraat 14 in Eindhoven. Het gaat om het dichtmaken van een huidige trapopening en het aanleggen van een nieuwe trap naar de zolder op een andere plek. De gemeente heeft de aanvraag op 3 augustus 2026 ontvangen.

Deze omgevingsvergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is ook nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.