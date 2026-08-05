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Besluit genomen over evenement NUL 40 in Eindhoven
Vandaag om 09:53
Op 3 augustus is besloten dat het evenement NUL 40 op 17 oktober doorgaat in het Indoor-Sportcentrum in Eindhoven.
Het evenement NUL 40 vindt plaats in het Indoor-Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan in Eindhoven. Het gaat om een zogeheten B-evenement, waarvoor op 3 augustus een besluit is genomen door de sector Veiligheid en Handhaving.
Het evenement staat gepland voor 17 oktober 2026. Een B-evenement is een activiteit met een gemiddeld risico en impact op de omgeving, waarvoor specifieke regels gelden. Het besluit is ter kennisgeving genomen.
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