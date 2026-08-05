Vergunning verlengd voor kappen van bomen in Eindhoven

De vergunning voor het kappen van vijf bomen aan de Spoorenberglaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-005399.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het kappen van vijf bomen op een adres zonder huisnummer aan de Spoorenberglaan in Eindhoven. Het kappen heeft een groene reden, wat doorgaans betekent dat het gaat om onderhoud of verbetering van de omgeving.

De verlenging van de vergunning is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.