Advertentie
Vergunning verlengd voor kappen van bomen in Eindhoven
Vandaag om 09:53
De vergunning voor het kappen van vijf bomen aan de Spoorenberglaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-005399.
De aanvraag betreft het kappen van vijf bomen op een adres zonder huisnummer aan de Spoorenberglaan in Eindhoven. Het kappen heeft een groene reden, wat doorgaans betekent dat het gaat om onderhoud of verbetering van de omgeving.
De verlenging van de vergunning is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie