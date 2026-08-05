Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Oss

Voor een woning aan de Palmstraat in Oss is een vergunning aangevraagd voor een dakkapel.

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De gemeente Oss heeft op 20 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op een huis aan de Palmstraat. Het is nog niet duidelijk of deze vergunning wordt verleend.

De aanvraag heeft het kenmerk CLZ-00025450. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken. Meer informatie over de stukken is beschikbaar via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss.