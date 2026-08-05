Bedrijf wil zich vestigen aan Langendonkweg in Oss

Er is een aanvraag ingediend voor een bedrijf aan Langendonkweg 20 in Oss.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben op 24 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bedrijf dat zich wil vestigen aan de Langendonkweg 20. Het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend.

De aanvraag heeft als kenmerk CLZ-00025590. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.