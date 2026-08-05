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Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakraam in Oss

Vandaag om 09:58

Op Vlietstraat 6 in Oss is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakraam. De aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen door de gemeente. Het is nog niet zeker of deze wordt goedgekeurd.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben de aanvraag geregistreerd onder kenmerk CLZ-00025444. Het gaat om een vergunning voor het plaatsen van een dakraam op het adres Vlietstraat 6.

Het is op dit moment nog niet bekend of de vergunning wordt verleend. Belangstellenden kunnen de stukken bekijken op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

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