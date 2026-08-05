Omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw in Oss

In Oss is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwwoning aan de Willibrordusweg.

Gevonden voor jou

Op 30 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Oss een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een nieuwbouwwoning op Willibrordusweg 80. Het gaat om een vergunningaanvraag met kenmerk CLZ-00025758. Het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend.

Bij vragen over de aanvraag kun je contact opnemen met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Deze is op werkdagen bereikbaar tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.