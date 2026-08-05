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Herontwikkeling naar natuurrecreatie op Postelseweg in Eersel

Vandaag om 10:00

Er is een vergunning aangevraagd voor natuur inclusieve verblijfsrecreatie aan de Postelseweg in Eersel. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen.

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De aanvraag betreft een herontwikkeling naar natuur inclusieve verblijfsrecreatie op het adres Postelseweg 193 in Eersel. De gemeente heeft de aanvraag op 31 juli 2026 ontvangen en gaat deze beoordelen.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw, verbouwing of andere aanpassingen. De gemeente publiceert dit bericht om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving.

Als de vergunning wordt goedgekeurd, volgt een nieuwe publicatie met details. Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage en kunnen mensen nog niet reageren.

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