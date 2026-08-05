Nieuwe vergunning aangevraagd voor gevelwijziging in Steenbergen

Op Kruispoort 16 in Steenbergen is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van de voorgevel. De aanvraag is op 31 juli 2026 ingediend bij de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om een wijziging van de voorgevel van het pand aan de Kruispoort 16 in Steenbergen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260800000011.

De gemeente zal later een besluit nemen over deze aanvraag. Pas na publicatie van dat besluit kunnen de stukken worden ingezien en bezwaar worden gemaakt. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.