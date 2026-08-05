Verbouwing draagmuur woonhuis Veghel aangevraagd

In Veghel is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een draagmuur in een woonhuis aan de van Diemenstraat. De aanvraag is op 3 augustus ontvangen door de gemeente Meierijstad.

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Het gaat om een verbouwing aan de van Diemenstraat 26 in Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3766. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn.

De vergunning valt onder de gebruikelijke procedure voor aanvragen. Een besluit volgt na beoordeling door de gemeente Meierijstad.