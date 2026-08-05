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Muziekevenement BijOns Back on Track op 23 oktober in Veghel

Vandaag om 10:10

Op 31 juli heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een muziekevenement op 23 oktober 2026. Het evenement, genaamd BijOns Back on Track, staat gepland op Hennenberg 18 in Veghel.

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De gemeente Meierijstad behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Dit betekent dat er binnen acht weken na 31 juli een besluit wordt genomen, tenzij deze termijn wordt verlengd of opgeschort.

Het muziekevenement zal plaatsvinden op zaterdag 23 oktober op de locatie Hennenberg 18 in Veghel. Het zaaknummer van de aanvraag is VEV-2026-3754.

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