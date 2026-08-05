Nieuwe stookinstallatie gemeld in Den Bosch

In Den Bosch is een kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen gemeld bij de gemeente. Het gaat om een installatie op het adres Het Sterrenbeeld 30.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een melding ontvangen voor een stookinstallatie. Het betreft een installatie die gebruikmaakt van standaard brandstoffen. De locatie van de installatie is Het Sterrenbeeld 30.

De melding is op 11 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder het DSO-kenmerk 2026061100896 en zaaknummer Z/507583. Volgens de regels kan tegen deze melding geen bezwaar worden gemaakt.