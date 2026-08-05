Vergunning voor reclame op Hinthamerstraat geweigerd

De gemeente Den Bosch heeft een vergunning geweigerd voor reclame-uitingen op Hinthamerstraat 86A. Het besluit is genomen op 3 augustus en betreft het plaatsen van diverse signing.

Gevonden voor jou

Op Hinthamerstraat 86A in Den Bosch is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van diverse reclame-uitingen. De gemeente heeft deze vergunning geweigerd. Het gaat om een bouwactiviteit die ook handelsreclame omvat.

Het besluit is op 3 augustus 2026 genomen. De aanvraag had betrekking op activiteiten binnen het omgevingsplan en het voeren van handelsreclame. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619358524.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Bekendmakingen worden nu via overheid.nl gedeeld, waarbij mensen van 25 jaar en ouder wekelijks een e-mail ontvangen als hun e-mailadres bekend is bij overheid.nl.