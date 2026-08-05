Beslistermijn verlengd voor vergunning Maasboulevard Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Maasboulevard 33 met zes weken verlengd. Het gaat om een bouwactiviteit voor het plaatsen van een kozijn op een balkon. De nieuwe uiterste beslisdatum is vastgesteld op 14 september 2026.

Gevonden voor jou

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning aan de Maasboulevard 33 in Den Bosch is de besluitvorming uitgesteld. Het verzoek betreft een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan, specifiek voor het plaatsen van een kozijn op een balkon.

De gemeente heeft de oorspronkelijke termijn met zes weken verlengd. Hierdoor is de uiterste beslisdatum nu vastgesteld op 14 september 2026. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619473711.

Vanaf 1 januari 2026 maakt Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Inwoners kunnen via overheid.nl wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen, mits zij 25 jaar of ouder zijn en een mailadres bij de overheid bekend is. Aanmelden voor deze berichtenservice kan via de website van overheid.nl.