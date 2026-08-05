Rioolreiniging in Altena start 17 augustus

Vanaf maandag 17 augustus worden riolen gereinigd en geïnspecteerd in Altena. Het werk duurt tot 18 oktober en vindt plaats in Meeuwen, Dussen, Veen en Werkendam. Voorafgaand aan de inspectie wordt het riool schoongemaakt met water onder hoge druk.

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In de gemeente Altena start aannemer Vandervalk+degroot op maandag 17 augustus met het reinigen en inspecteren van het hoofdriool. De werkzaamheden duren tot ongeveer 18 oktober en worden uitgevoerd in Meeuwen en delen van Dussen, Veen en Werkendam.

Voordat de riolering geïnspecteerd kan worden, wordt deze schoongemaakt met water onder hoge druk. Vervolgens wordt met camera’s gekeken naar de staat van de riolering. Deze aanpak helpt om eventuele problemen in het riool op te sporen.

Wat betekent dit voor bewoners?

Bij het reinigen kan soms water uit stankafsluiters, zoals in toiletten of afvoerputjes, omhoog komen. Het advies is om het deksel van het toilet dicht te doen. Ook kan een rioollucht ontstaan doordat afsluiters leeggezogen worden. In dat geval kun je de kranen laten lopen en het toilet doorspoelen.

Bewoners in de directe omgeving van de werkzaamheden worden minimaal drie dagen van tevoren geïnformeerd door de aannemer. Op die manier weet je wanneer er bij jou in de buurt gewerkt wordt.

De werkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud aan het riool en zijn nodig om problemen te voorkomen en de infrastructuur goed te houden.