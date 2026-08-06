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Vergunning verleend aan Jermain Experience BV in Eindhoven
Vandaag om 09:16
Horecabedrijf Jermain Experience BV in Eindhoven heeft een vergunning gekregen voor het gebruik van openbare ruimte. De vergunning geldt voor onbepaalde tijd.
Het horecabedrijf Jermain Experience BV, gevestigd aan de Ten Hagestraat 2 in Eindhoven, mag de openbare ruimte blijven gebruiken. Het besluit hierover is op dinsdag 4 augustus 2026 door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving genomen.
De vergunning geldt voor onbepaalde tijd en is gekoppeld aan zaaknummer EHV-ZP2026-001125. Het besluit is verzonden op 4 augustus 2026.
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