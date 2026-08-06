Vergunning aangevraagd voor dagcamping in Helmond Noord

Er is een vergunning aangevraagd voor een dagcamping in Helmond Noord. Het evenement staat gepland voor dinsdag 29 augustus aan de Trompetstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de dagcamping is op 30 juli 2026 ingediend en heeft betrekking op het Muziekplantsoen. Het gaat om een tijdelijk evenement waarvoor nu een vergunning wordt aangevraagd.

Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de plannen. Dat kan pas nadat de burgemeester een besluit heeft genomen over de aanvraag.