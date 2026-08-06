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Braverun obstakelrun krijgt groen licht in Helmond
Vandaag om 09:21
De Braverun obstakelrun mag op 20 september 2026 plaatsvinden bij de Automotive Campus in Helmond. De evenementenvergunning is op 31 juli verleend.
De Braverun obstakelrun, een sportevenement waarbij deelnemers uitdagende hindernissen moeten trotseren, zal op zondag 20 september 2026 worden gehouden. De locatie is de Automotive Campus in Helmond, een terrein dat vaker wordt gebruikt voor grote evenementen.
De vergunning voor het evenement is op 31 juli 2026 verstrekt. Met de goedkeuring kan de organisatie nu verder met de voorbereidingen voor de sportieve dag. Details over het programma en de precieze invulling van het evenement zijn nog niet bekend.
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