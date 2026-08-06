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Thermisch energie opslagsysteem gepland in Veghel
Vandaag om 09:31
Op de Taylorweg 5 in Veghel moet een thermisch energie opslagsysteem komen. De gemeente Meierijstad heeft op 27 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning.
De aanvraag gaat over het realiseren van een zogenaamd thermisch energie opslagsysteem (TESS). Dit systeem slaat warmte en koude op om deze later te gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming of koeling.
De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag wordt meestal een besluit genomen, al kan deze termijn één keer verlengd worden met zes weken. Ook kan de behandeling tijdelijk worden stilgezet als er extra informatie nodig is van de aanvrager.
De locatie voor het geplande systeem is aan de Taylorweg 5 in Veghel. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3696.
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