Erp: aanvraag om tuinhuis en berging te bouwen

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om een tuinhuis met berging te bouwen op Groot Dorsent 29 in Erp.

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Op 4 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag ontvangen voor het bouwen van een tuinhuis en berging. De locatie waar dit moet gebeuren is Groot Dorsent 29 in Erp. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3785.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt meestal een besluit genomen, maar deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Ook kan de termijn worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is.