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Standplaats vismarkt Mariaheide ingetrokken
Vandaag om 09:31
De gemeente Meierijstad heeft besloten de vergunning voor een viskraam op dinsdagmiddag op het Dobbelsteenplein in Mariaheide in te trekken.
Op 4 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad de vergunning voor een vaste standplaats op dinsdagmiddag ingetrokken. Het gaat om een viskraam op het Dobbelsteenplein in Mariaheide.
De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer INT-2026-3772. Dit nummer kan worden gebruikt bij eventuele correspondentie over deze zaak.
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