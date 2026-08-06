Beslistermijn verlengd voor verbouwing Moleneindplein in Vught

Burgemeester en wethouders van Vught hebben de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om de verbouwing van één appartement naar twee appartementen aan het Moleneindplein.

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De aanvraag betreft een verbouwing op het adres Moleneindplein 18 in Vught, waarbij één bestaand appartement wordt omgebouwd tot twee nieuwe appartementen. De gemeente heeft besloten de termijn waarin zij een besluit nemen over de vergunning met zes weken te verlengen.

De brief hierover is op 3 augustus 2026 verzonden. De verlenging betekent dat het besluit later dan oorspronkelijk gepland wordt genomen, maar binnen de wettelijke mogelijkheden valt.