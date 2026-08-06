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Bodemsanering uitgevoerd in Rijswijk
Vandaag om 10:02
In Rijswijk is de bodem gesaneerd op de Dorpsstraat. Het ging om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.
Op 4 augustus 2026 is in Rijswijk de bodemsanering op de Dorpsstraat 33 afgerond. De kwaliteit van de bodem op deze locatie overschreed de interventiewaarde, wat betekent dat het schadelijk kan zijn voor het milieu of de gezondheid. Het ging daarbij om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter grond.
De melding heeft een officieel zaaknummer: Z2026-00019461. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze bodemsanering.
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