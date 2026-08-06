Graven in de bodem gemeld in Rijswijk

In Rijswijk is een melding gedaan voor het graven in de bodem. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

Gevonden voor jou

Op 4 augustus heeft de gemeente Altena een melding afgehandeld voor werkzaamheden aan de Dorpsstraat 33 in Rijswijk. Bij deze melding gaat het om het graven in de bodem waarbij de kwaliteit van de grond boven de interventiewaarde ligt. Er wordt meer dan 25 kubieke meter grond verplaatst.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.