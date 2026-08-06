Evenementenvergunning voor Aangespannen Dag Gilze 2026

De Aangespannen Dag Gilze 2026 mag doorgaan. Het evenement vindt plaats van 26 tot en met 30 augustus op de Alphensebaan in Gilze.

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Voor de Aangespannen Dag Gilze 2026 is een evenementenvergunning verleend. Het evenement begint op woensdag 26 augustus en duurt tot en met zondag 30 augustus. De activiteiten vinden plaats op verschillende tijdstippen, variërend van 's ochtends acht uur tot 's nachts half twee.

De locatie is de Alphensebaan ter hoogte van de Nieuwe Maastrichtsebaan en Altenaweg in Gilze. Het besluit is op 4 augustus 2026 verzonden.