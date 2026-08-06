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Aanvraag schoonheidssalon in Gilze ingetrokken
Vandaag om 10:03
De aanvraag voor een schoonheidssalon op Heuvel 1 in Gilze is ingetrokken.
De plannen voor een nieuwe schoonheidssalon op het adres Heuvel 1 in Gilze gaan niet door. De aanvraag voor de benodigde vergunning is door de indiener zelf teruggetrokken.
Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken. Het adres Heuvel 1 ligt in het centrum van Gilze.
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