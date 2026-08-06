Navigatie overslaan
Ontdek

Aanvraag schoonheidssalon in Gilze ingetrokken

Vandaag om 10:03

De aanvraag voor een schoonheidssalon op Heuvel 1 in Gilze is ingetrokken.

Gevonden voor jou

De plannen voor een nieuwe schoonheidssalon op het adres Heuvel 1 in Gilze gaan niet door. De aanvraag voor de benodigde vergunning is door de indiener zelf teruggetrokken.

Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken. Het adres Heuvel 1 ligt in het centrum van Gilze.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Gilze en Rijen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.