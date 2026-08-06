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Renovatie kleedaccommodatie O.V.V. '67 in Oosteind aangevraagd
Vandaag om 10:06
Voetbalclub O.V.V. '67 heeft een vergunning aangevraagd voor het renoveren van de kleedaccommodatie aan de Looierijstraat in Oosteind. De gemeente heeft de aanvraag op 23 juli ontvangen.
De renovatieplannen hebben betrekking op de kleedaccommodatie van O.V.V. '67, gelegen aan Looierijstraat 39 in Oosteind. Het doel van de werkzaamheden is om de accommodatie te verbeteren. Details over de plannen zijn op te vragen bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.
De aanvraag is geregistreerd onder referentienummer 1102140. De gemeente behandelt deze volgens de gebruikelijke procedure voor omgevingsvergunningen.
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