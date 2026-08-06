Tijdelijke verkeersmaatregelen bij Waailand Outdoor in Made

De Brieltjenspolder in Made krijgt op 22 en 23 augustus tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege het festival Waailand Outdoor. Het gaat om een parkeerverbod, éénrichtingsverkeer en aangepaste toegangswegen.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor verkeersmaatregelen rondom de Brieltjenspolder in Made tijdens Waailand Outdoor. Het festival vindt plaats op zaterdag 22 augustus vanaf één uur ’s middags tot zondag 23 augustus om twee uur ’s nachts. Voor deze periode geldt een parkeerverbod en wordt de Brieltjenspolder deels afgesloten.

Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de Brieltjenspolder. De toegang vanaf de Esdoornlaan is alleen bedoeld voor artiesten en hulpdiensten. Bezoekers en bedrijven kunnen via de Brieltjensweg het gebied bereiken. Touringcars met festivalgangers maken ook gebruik van de Brieltjensweg, waar een speciale parkeerstrook voor bussen wordt ingericht.